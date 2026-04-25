Pédantix 1443 : Indices et solution, quel est le mot du 25 avril 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 25 avril 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 25 avril 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 25 avril 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 25 avril 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Dans l'écrin des cimes où le silence se compte en flocons, je suis une identité façonnée par les sommets et la discrétion.
Indice 2Gardienne de coffres et d'équilibres, ma réputation traverse les frontières sans jamais hausser le ton.
Indice 3Neutre parmi les tempêtes humaines, je préfère les traités aux canons et les accords aux cris.
Indice 4On me reconnaît à mes montres précises et à mon chocolat réputé dans le monde entier.
Indice 5Plusieurs langues cohabitent en moi sans jamais rompre mon unité.
Indice 6Mes paysages sont dominés par les Alpes et attirent skieurs comme randonneurs.
Indice 7Mon drapeau est rouge avec une croix blanche au centre.
Indice 8Pays d'Europe centrale connu pour sa neutralité politique, ses montagnes, ses banques et sa diversité linguistique.
Solution du 25 avril 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 25 avril 2026Suisse
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
commentaire (0)