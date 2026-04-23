Pédantix 1441 : Indices et solution, quel est le mot du 23 avril 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 23 avril 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 23 avril 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 23 avril 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 23 avril 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Dans le silence des bois où l'homme s'efface, je grave ma pensée loin des foules et des lois visibles.
Indice 2Témoin immobile des étangs et des saisons, je transforme l'isolement en révolte douce contre l'ordre établi.
Indice 3Ma plume, libre et solitaire, inspire ceux qui refusent d'obéir lorsque la conscience s'y oppose.
Indice 4Je suis un écrivain et philosophe américain du XIXe siècle, proche de la nature et de la simplicité volontaire.
Indice 5Mon œuvre la plus célèbre raconte une vie retirée près d'un lac dans une cabane.
Indice 6J'ai théorisé la désobéissance civile, influençant de nombreux mouvements politiques.
Indice 7Mon nom est associé au transcendentalisme et à une vie en harmonie avec la nature.
Indice 8Philosophe et écrivain américain connu pour son œuvre sur la vie simple dans la nature et pour avoir développé le concept de désobéissance civile.
Solution du 23 avril 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 23 avril 2026Henry David Thoreau
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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