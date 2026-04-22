Pédantix 1440 : Indices et solution, quel est le mot du 22 avril 2026 ?

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 22 avril 2026 à 12h00
Retrouvez la solution Pédantix du 22 avril 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Pédantix 1440 : Indices et solution, quel est le mot du 22 avril 2026 ?

Solution Pédantix du Mot du Jour du 22 avril 2026

Tous les jours, à midi, le site pédantix vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.

Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 22 avril 2026.

Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 22 avril 2026

Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même. 

Indice 1Je traverse les âges en silence, voyageur sans racines né avant vos mémoires, et mon passage fulgurant ne laisse que mystère et cicatrice.


Indice 2Arraché au vide sidéral, je suis le vestige d'un monde qui n'est pas le vôtre, porteur d'un secret que seule la nuit révèle en feu.


Indice 3Invisible dans mon errance, je deviens spectacle lorsque je brûle mon anonymat contre le souffle d'une planète.


Indice 4On me confond souvent avec une étoile filante, mais je suis bien plus tangible que cette simple illusion lumineuse.


Indice 5Mon arrivée sur Terre peut creuser le sol et marquer l'histoire de mon impact.


Indice 6Je viens de l'espace et je peux être composé de roche ou de métal.


Indice 7Certains collectionneurs me recherchent pour ma rareté et mon origine extraterrestre.


Indice 8Fragment d'un corps céleste qui survit à la traversée de l'atmosphère et atteint le sol d'une planète.


Solution du 22 avril 2026

Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 22 avril 2026Météorite


Pédantix, qu'est-ce que c'est ?

Le jeu Pédantix vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix.

Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.

Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
  • 🟩 → Le mot est bon
  • 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
  • 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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