Pédantix 1438 : Indices et solution, quel est le mot du 20 avril 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 20 avril 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 20 avril 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 20 avril 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 20 avril 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Dans l'infiniment petit, je danse là où même la lumière hésite à regarder.
Indice 2Je façonne des mondes invisibles où l'atome devient brique et outil.
Indice 3Entre science et illusion, je manipule la matière à l'échelle que l'œil ne peut saisir.
Indice 4Je travaille sur des dimensions bien plus petites qu'un cheveu humain.
Indice 5Mon domaine se situe autour du milliardième de mètre.
Indice 6Je suis utilisée en médecine, en électronique et dans les matériaux avancés.
Indice 7Mon nom commence par un préfixe signifiant « très petit ».
Indice 8Ensemble de techniques permettant de manipuler la matière à l'échelle du nanomètre.
Solution du 20 avril 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 20 avril 2026Nanotechnologie
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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