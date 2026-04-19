Pédantix 1437 : Indices et solution, quel est le mot du 19 avril 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 19 avril 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 19 avril 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 19 avril 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 19 avril 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la danse fragile d'un homme qui défie l'équilibre sur le dos mouvant de l'océan.
Indice 2Sans voile ni moteur, je glisse porté seulement par la force d'une géante venue du large.
Indice 3Je transforme la mer en piste et l'écume en partenaire de jeu.
Indice 4Mon terrain n'a ni lignes ni filets, seulement des vagues imprévisibles.
Indice 5Je demande une planche, de l'équilibre et beaucoup de maîtrise.
Indice 6Je suis particulièrement associé aux plages, aux rouleaux et aux sportifs en combinaison.
Indice 7On me pratique souvent à l'océan en se levant sur une planche pour glisser sur les vagues.
Indice 8Je suis un sport nautique qui consiste à se tenir debout ou allongé sur une planche afin de glisser sur les vagues.
Solution du 19 avril 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 19 avril 2026Surf
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
commentaire (0)