Pédantix 1436 : Indices et solution, quel est le mot du 18 avril 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 18 avril 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 18 avril 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 18 avril 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 18 avril 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Dans le royaume des nombres, je porte le manteau le plus lourd des enfants d'une lignée qui s'embrase au contact du monde.
Indice 2Né dans l'ombre des entrailles terrestres, je vis si brièvement que même le temps hésite à prononcer mon nom.
Indice 3Mon sang est celui des étoiles déchues, et ma disparition rapide trahit une instabilité souveraine.
Indice 4Je suis un élément chimique extrêmement rare et radioactif découvert au XXe siècle.
Indice 5On me trouve en traces infimes dans les minerais d'uranium.
Indice 6J'appartiens à la famille des métaux alcalins, comme le sodium ou le potassium.
Indice 7Mon numéro atomique est 87.
Indice 8Élément chimique très rare, hautement radioactif, de symbole Fr, appartenant aux métaux alcalins.
Solution du 18 avril 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 18 avril 2026Francium
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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