Pédantix 1433 : Indices et solution, quel est le mot du 15 avril 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 15 avril 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 15 avril 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 15 avril 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 15 avril 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Dans l'instant où le temps se fracture, je suis l'écho invisible qui relie la détresse au mouvement.
Indice 2Sans corps propre mais toujours incarnée, je surgis lorsque l'ordinaire cède sous le poids de l'imprévu.
Indice 3Appelée dans le chaos, je transforme l'urgence en réponse organisée, entre peur et espoir.
Indice 4Je mobilise des professionnels de santé en situation critique pour intervenir rapidement.
Indice 5On me sollicite lorsqu'une personne a un problème grave nécessitant une intervention immédiate.
Indice 6Je peux passer par un numéro d'appel spécifique et déclencher l'arrivée de secours médicaux.
Indice 7Je suis assurée par des services spécialisés comme le SAMU en France.
Indice 8Intervention rapide et organisée de professionnels de santé pour porter secours à une personne en situation critique ou mettant sa vie en danger.
Solution du 15 avril 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 15 avril 2026Aide médicale urgente
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
commentaire (0)