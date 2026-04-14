Pédantix 1432 : Indices et solution, quel est le mot du 14 avril 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 14 avril 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 14 avril 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 14 avril 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 14 avril 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Dans une cité où l'or et les idées façonnent les destins, je règne sans couronne mais avec l'esprit.
Indice 2Protecteur des génies et maître des équilibres, je fais fleurir l'art là où d'autres cherchent le pouvoir.
Indice 3Sous mon influence, les pinceaux, les marbres et les mots deviennent éternels dans une ville italienne.
Indice 4Je suis au cœur d'une famille puissante de banquiers dont le nom traverse les siècles.
Indice 5Surnommé « le Magnifique », j'ai marqué l'apogée culturelle de Florence durant la Renaissance.
Indice 6J'ai soutenu des artistes comme Michel-Ange et encouragé le développement des arts et des lettres.
Indice 7Dirigeant de Florence au XVe siècle, je suis l'une des figures majeures de la famille Médicis.
Indice 8Je suis un homme d'État florentin de la Renaissance, célèbre mécène et membre influent de la famille Médicis, connu sous le nom de Laurent le Magnifique.
Solution du 14 avril 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 14 avril 2026Laurent de Médicis
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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