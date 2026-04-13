Pédantix 1431 : Indices et solution, quel est le mot du 13 avril 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 13 avril 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 13 avril 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 13 avril 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 13 avril 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Terre coupée en deux par une cicatrice invisible, je suis le reflet d'un monde divisé.
Indice 2Entre dragon endormi et tigre discret, mon destin s'écrit entre influences opposées.
Indice 3Une ligne me traverse sans exister vraiment, mais elle sépare deux visions d'un même peuple.
Indice 4Mon histoire récente est marquée par une guerre qui n'a jamais officiellement pris fin.
Indice 5Au nord je me ferme, au sud je m'ouvre, mais je partage une même origine.
Indice 6Séoul et Pyongyang sont mes deux visages opposés.
Indice 7Je suis une péninsule d'Asie de l'Est divisée en deux États.
Indice 8Je désigne une région géographique et culturelle d'Asie, aujourd'hui séparée en deux pays distincts : l'un au nord et l'autre au sud.
Solution du 13 avril 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 13 avril 2026Corée
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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