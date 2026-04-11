Pédantix 1429 : Indices et solution, quel est le mot du 11 avril 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 11 avril 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 11 avril 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 11 avril 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 11 avril 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis l'ombre massive qui hante les forêts du Nord, héritier d'un totem ancien que certains peuples voyaient comme un ancêtre.
Indice 2Quand l'hiver ferme les portes du monde, je disparais des regards pour mieux renaître avec le printemps.
Indice 3Ma force peut renverser les pierres et ouvrir les troncs, mais c'est souvent le miel et les baies qui guident mes pas.
Indice 4On me dit solitaire, puissant, et mon pas lourd laisse parfois de larges empreintes dans la terre humide.
Indice 5Dans les contes, je peux être l'hôte des trois petits visiteurs ou l'ami d'une fillette perdue dans la forêt.
Indice 6Mon pelage est sombre et épais, et mon nom évoque directement la couleur de cette fourrure.
Indice 7Je suis un grand mammifère omnivore qui vit dans les forêts et les montagnes d'Europe, d'Asie et d'Amérique.
Indice 8Grand plantigrade à fourrure brunâtre, réputé pour sa force, son hibernation hivernale et son goût pour le miel.
Solution du 11 avril 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 11 avril 2026Ours brun
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
commentaire (0)