Pédantix 1428 : Indices et solution, quel est le mot du 10 avril 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 10 avril 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 10 avril 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 10 avril 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 10 avril 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la forteresse mouvante dont les murailles flottent et dont les canons parlent plus fort que les mots.
Indice 2Là où la terre s'arrête et où l'horizon s'ouvre, je porte la puissance des royaumes sur un chemin d'eau.
Indice 3Sans sabots ni roues, je mène pourtant des batailles, et mon champ n'est autre que l'immensité salée.
Indice 4Je protège souvent les côtes d'un pays et participe aux affrontements en mer.
Indice 5On me trouve dans les flottes militaires, parfois escortant ou attaquant d'autres bâtiments.
Indice 6Destroyer, frégate ou cuirassé sont quelques-unes des formes que je peux prendre.
Indice 7Je suis un bâtiment marin armé utilisé par une armée pour combattre sur les mers.
Indice 8Bâtiment militaire destiné aux opérations et aux combats navals.
Solution du 10 avril 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 10 avril 2026Navire de guerre
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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