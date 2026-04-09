Pédantix 1427 : Indices et solution, quel est le mot du 9 avril 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 9 avril 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 9 avril 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 9 avril 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 9 avril 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Bien avant que les voiles venues de l'est ne griffent l'horizon de l'Atlantique, un passage de glace murmura à certains humains que la terre ne s'arrêtait pas là.
Indice 2Quand l'océan se retira et que la glace relia deux mondes, quelques pas audacieux suffirent pour que l'humanité change de continent.
Indice 3Je raconte le moment où des chasseurs d'anciens temps suivirent les troupeaux au-delà d'une frontière qui n'était pas encore une mer.
Indice 4Mon histoire commence à la fin de la dernière période glaciaire, lorsque des groupes humains arrivèrent pour la première fois sur un nouveau continent.
Indice 5Les scientifiques pensent que je me suis produit lorsque des populations venues d'Asie traversèrent une zone aujourd'hui engloutie.
Indice 6On me relie souvent au passage par le détroit de Béring et aux migrations humaines préhistoriques.
Indice 7Je désigne l'arrivée des premiers groupes humains sur le continent américain, bien avant les civilisations connues.
Indice 8Processus historique et préhistorique correspondant à l'installation des premiers êtres humains sur le continent américain.
Solution du 9 avril 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 9 avril 2026Premier peuplement de l'Amérique
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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