Pédantix 1426 : Indices et solution, quel est le mot du 8 avril 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 8 avril 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 8 avril 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 8 avril 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 8 avril 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Dans les ruelles sonores où la bienséance s'effrite, je surgis quand la révolte préfère trois accords à mille règles.
Indice 2Je suis le cri brut d'une jeunesse qui déchire les costumes trop propres et coud des épingles sur la conformité.
Indice 3Né dans le vacarme des garages et des scènes étroites, je transforme l'insolence en rythme et la contestation en refrain.
Indice 4Mon énergie est rapide, rugueuse et minimaliste, souvent portée par une attitude provocatrice et anti-système.
Indice 5J'appartiens à la grande famille du rock mais je me distingue par ma simplicité musicale et mon esprit rebelle.
Indice 6Dans les années 1970, des groupes comme les Sex Pistols ou les Ramones m'ont propulsé sur le devant de la scène.
Indice 7Mon nom associe un mot désignant un marginal provocateur à un genre musical né dans les années 1950.
Indice 8Genre musical caractérisé par des chansons courtes, rapides, brutes et contestataires, né dans les années 1970 et associé à une culture rebelle et anticonformiste.
Solution du 8 avril 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 8 avril 2026Punk Rock
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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