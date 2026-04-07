Pédantix 1425 : Indices et solution, quel est le mot du 7 avril 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 7 avril 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 7 avril 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 7 avril 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 7 avril 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le cœur discret d'un royaume au bord de l'océan.
Indice 2Mes murailles anciennes gardent les secrets d'un empire autrefois lointain.
Indice 3On m'appelle capitale mais je reste moins connue que mes voisines prestigieuses.
Indice 4Je suis traversée par un fleuve qui m'offre sa vie et mon commerce.
Indice 5Mes bâtiments administratifs et palais témoignent de mon rôle officiel au pays.
Indice 6Je suis la ville où siège le gouvernement et les institutions principales du Maroc.
Indice 7Je suis célèbre pour ma kasbah et mes quartiers historiques le long de la mer.
Indice 8Je suis la capitale du Maroc, située sur la côte atlantique, où se trouvent les principaux pouvoirs politiques.
Solution du 7 avril 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 7 avril 2026Rabat
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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