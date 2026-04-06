Pédantix 1424 : Indices et solution, quel est le mot du 6 avril 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 6 avril 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 6 avril 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 6 avril 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 6 avril 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Née de la volonté d'un tsar tourné vers l'Occident, je surgis des marais comme une fenêtre ouverte sur l'Europe.
Indice 2Mes canaux reflètent des palais aux couleurs pâles, et mes nuits d'été s'illuminent sans jamais sombrer dans l'obscurité.
Indice 3J'ai porté plusieurs noms au fil des tempêtes de l'histoire, comme si chaque époque voulait me rebaptiser.
Indice 4Je suis une grande ville russe fondée par Pierre le Grand au début du XVIIIe siècle.
Indice 5Je fus longtemps la capitale de l'Empire russe avant que Moscou ne reprenne ce rôle.
Indice 6On me surnomme souvent la « Venise du Nord » en raison de mes nombreux canaux et ponts.
Indice 7Mon célèbre musée, l'Ermitage, compte parmi les plus grands musées d'art du monde.
Indice 8Ville du nord-ouest de la Russie, située sur la Neva près de la mer Baltique, fondée par Pierre le Grand en 1703 et ancienne capitale impériale.
Solution du 6 avril 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 6 avril 2026Saint-Pétersbourg
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
commentaire (0)