Pédantix 1423 : Indices et solution, quel est le mot du 5 avril 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 5 avril 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 5 avril 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 5 avril 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 5 avril 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Entre les ombres d'un aigle impérial disparu et les ambitions d'un chancelier encore inconnu, je fus l'équilibre fragile de princes jaloux de leur souveraineté.
Indice 2Né des décisions d'un congrès où l'on redessina l'Europe après la chute d'un conquérant corse, je fus davantage un pacte qu'un véritable État.
Indice 3Sans être empire ni nation, j'assemblai sous une même bannière diplomatique des dizaines de trônes et de villes libres parlant la même langue.
Indice 4Je rassemblais de nombreux États allemands au XIXᵉ siècle sans former un pays unifié.
Indice 5Deux grandes puissances, la Prusse et l'Autriche, y rivalisaient d'influence.
Indice 6J'existai de 1815 jusqu'à ma disparition après la guerre austro-prussienne de 1866.
Indice 7Mon organisation politique était très lâche et reposait sur une assemblée siégeant à Francfort.
Indice 8Union politique créée en 1815 regroupant la majorité des États allemands dans une alliance destinée à assurer leur coopération et leur sécurité, sans constituer un État unifié.
Solution du 5 avril 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 5 avril 2026Confédération germanique
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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