Pédantix 1418 : Indices et solution, quel est le mot du 31 mars 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 31 mars 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 31 mars 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 31 mars 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 31 mars 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Dans les entrailles de la pierre blanche que l'on chauffe au feu, je nais d'une union salée que l'eau transforme en chaleur.
Indice 2Invisible gardien des routes d'hiver, je combats le verglas sans être le sel que l'on croit connaître.
Indice 3Lorsque l'humidité envahit l'air, je l'attire à moi comme un aimant silencieux jusqu'à me dissoudre moi-même.
Indice 4Issu du mariage discret d'un métal terrestre et d'un halogène mordant, je me cache souvent dans les laboratoires comme sur les routes.
Indice 5On me trouve dans certains absorbeurs d'humidité ou pour faire fondre la glace plus vite que le sel classique.
Indice 6Mon premier mot désigne une famille chimique liée au chlore, et mon second un métal essentiel aux os.
Indice 7Mon nom est composé de deux mots : l'un évoque le chlore transformé en sel, l'autre l'élément chimique Ca.
Indice 8Composé chimique formé d'ions calcium et chlorure, souvent utilisé comme déshydratant ou pour faire fondre la glace.
Solution du 31 mars 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 31 mars 2026Chlorure de calcium
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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