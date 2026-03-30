Pédantix 1417 : Indices et solution, quel est le mot du 30 mars 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 30 mars 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 30 mars 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 30 mars 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 30 mars 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Dans l'ombre des aigles, lorsque les couronnes changent plus vite que les saisons, l'Empire chancelle sous le poids de ses propres épées.
Indice 2Quand les frontières se fissurent et que les prétendants se multiplient, Rome découvre qu'un colosse peut trembler sur des jambes d'argile.
Indice 3Entre usurpateurs, invasions et monnaies qui se fanent, trois décennies suffisent à transformer la puissance en tourmente.
Indice 4Cette période voit l'Empire romain subir une succession rapide d'empereurs, de guerres civiles et de menaces extérieures.
Indice 5Elle se déroule principalement entre 235 et 284 après J.-C. et met gravement en péril la stabilité de Rome.
Indice 6Elle est marquée par des invasions barbares, une grave crise économique et une instabilité politique permanente.
Indice 7Des empereurs-soldats se succèdent tandis que l'Empire se fragmente avant d'être réorganisé par Dioclétien.
Indice 8Période de profondes difficultés politiques, militaires et économiques qui frappe l'Empire romain au IIIᵉ siècle et menace son existence.
Solution du 30 mars 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 30 mars 2026Crise du troisième siècle
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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