Pédantix 1361 : Indices et solution, quel est le mot du 2 février 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 2 février 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 2 février 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 2 février 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 2 février 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le temps où la pierre défiait l'éternité et où l'homme croyait pouvoir dialoguer avec l'au-delà.
Indice 2Sous mon règne, le pouvoir s'élevait vers le ciel à mesure que les morts cherchaient l'immortalité.
Indice 3Je suis l'âge où un fleuve dictait la vie, l'ordre et la grandeur d'un royaume sacré.
Indice 4Je marque l'un des premiers âges d'or d'une civilisation antique fondée sur un pouvoir central fort.
Indice 5Durant ma période, les souverains faisaient bâtir d'immenses monuments funéraires pour affirmer leur autorité.
Indice 6Je suis célèbre pour l'édification des grandes pyramides et le culte absolu du pharaon.
Indice 7Je correspond à une période de l'Égypte antique située bien avant le Moyen et le Nouvel Empire.
Indice 8Je désigne la période de l'Égypte antique durant laquelle l'État est fortement centralisé et où sont construites les pyramides, approximativement entre 2700 et 2200 avant notre ère.
Solution du 2 février 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 2 février 2026Ancien Empire
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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