Pédantix 1359 : Indices et solution, quel est le mot du 31 janvier 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 31 janvier 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 31 janvier 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 31 janvier 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 31 janvier 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis l'invisible passager qui voyage sans bruit de peau en peau, souvent sans laisser de trace immédiate.
Indice 2Je demeure longtemps caché, parfois silencieux, parfois porteur d'un avenir plus sombre que prévu.
Indice 3On me porte sans le savoir, je me transmets sans se voir, et mon danger ne se révèle qu'avec le temps.
Indice 4Je compte de nombreuses variantes, dont certaines sont bénignes tandis que d'autres inquiètent les médecins.
Indice 5Je suis fréquemment associé à des infections sexuellement transmissibles très répandues dans le monde.
Indice 6Certains de mes types provoquent des verrues, tandis que d'autres sont liés à des cancers.
Indice 7Un vaccin existe pour se protéger contre les formes les plus dangereuses que je peux provoquer.
Indice 8Je suis un virus très courant qui se transmet principalement par contact intime et peut provoquer des lésions bénignes ou des cancers selon le type.
Solution du 31 janvier 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 31 janvier 2026Papillomavirus humain
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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