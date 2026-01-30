Pédantix 1358 : Indices et solution, quel est le mot du 30 janvier 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 30 janvier 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 30 janvier 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 30 janvier 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 30 janvier 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je donne corps à ce qui n'existe pas, faisant surgir le volume là où il n'y a que de la lumière.
Indice 2Je trompe l'œil sans jamais mentir, car tout ce que je montre n'est qu'une illusion fidèle.
Indice 3Je suis l'art de figer une onde pour lui donner l'apparence de la profondeur.
Indice 4Grâce à moi, une image semble flotter dans l'espace et changer selon l'angle du regard.
Indice 5J'utilise des faisceaux lumineux, souvent issus d'un laser, pour reconstruire une scène en trois dimensions.
Indice 6On me retrouve dans la science, la sécurité, les cartes bancaires et certaines projections futuristes.
Indice 7Je permets de voir une image en relief sans lunettes spéciales.
Indice 8Je suis une technique qui enregistre et restitue une image tridimensionnelle grâce à l'interférence et à la diffraction de la lumière.
Solution du 30 janvier 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 30 janvier 2026Holographie
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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