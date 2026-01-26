Pédantix 1354 : Indices et solution, quel est le mot du 26 janvier 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 26 janvier 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 26 janvier 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 26 janvier 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 26 janvier 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je fais naître le monde dans l'esprit avant de lui donner une apparence.
Indice 2Sans pensée pour m'accueillir, je refuse d'exister pleinement.
Indice 3Je place la conscience sur le trône et relègue la matière au rang de simple invitée.
Indice 4Pour moi, ce que nous percevons dépend toujours de celui qui perçoit.
Indice 5Je m'oppose aux doctrines qui affirment que la réalité existe indépendamment de l'esprit humain.
Indice 6Kant, Berkeley ou Hegel sont souvent associés à mon nom.
Indice 7Je considère que les idées, la pensée ou l'esprit sont fondamentaux pour comprendre le réel.
Indice 8Je suis une doctrine philosophique selon laquelle la réalité ne peut être connue ou n'existe qu'à travers l'esprit, les idées ou la conscience.
Solution du 26 janvier 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 26 janvier 2026Idéalisme (philosophie)
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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