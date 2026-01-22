Pédantix 1350 : Indices et solution, quel est le mot du 22 janvier 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 22 janvier 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 22 janvier 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 22 janvier 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 22 janvier 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un conflit où le monde s'embrase sans le savoir, des forêts lointaines aux mers inconnues.
Indice 2Sous mes combats, les empires déplacent leurs pions sur plusieurs continents à la fois.
Indice 3Je marque l'instant où une rivalité européenne devient une affaire presque mondiale.
Indice 4La France et l'Angleterre s'y affrontent avec acharnement, bien au-delà de leurs frontières habituelles.
Indice 5Mes batailles se déroulent en Europe, en Amérique du Nord, dans les Caraïbes et en Inde.
Indice 6Je suis un conflit du XVIIIᵉ siècle qui voit la perte de nombreuses colonies françaises.
Indice 7Je débute en 1756 et se termine en 1763 après un long affrontement entre grandes puissances.
Indice 8Je suis un conflit militaire majeur du XVIIIᵉ siècle opposant plusieurs puissances européennes et leurs empires coloniaux sur plusieurs continents pendant sept années consécutives.
Solution du 22 janvier 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 22 janvier 2026Guerre de Sept Ans
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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