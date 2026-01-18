Pédantix 1346 : Indices et solution, quel est le mot du 18 janvier 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 18 janvier 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 18 janvier 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 18 janvier 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 18 janvier 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un conflit dont le nom ment au calendrier, car mon ombre s'étire bien au-delà de ce qu'il promet.
Indice 2Entre couronnes rivales et lignées entremêlées, j'ai transformé une querelle de sang en drame continental.
Indice 3Je suis la longue plaie ouverte d'un royaume déchiré, rythmée par des silences trompeurs et des reprises sanglantes.
Indice 4J'ai opposé deux puissances voisines pour la légitimité d'un trône, sur des terres ravagées génération après génération.
Indice 5Arcs longs, chevaliers, sièges interminables et campagnes dévastées marquent mon passage.
Indice 6Je suis jalonnée par des batailles célèbres et par l'apparition d'une jeune femme devenue héroïne nationale.
Indice 7J'ai opposé la France et l'Angleterre au Moyen Âge pendant plus d'un siècle.
Indice 8Je suis un conflit médiéval majeur opposant le royaume de France et le royaume d'Angleterre entre le XIVᵉ et le XVᵉ siècle, principalement pour des revendications dynastiques et territoriales.
Solution du 18 janvier 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 18 janvier 2026Guerre de Cent Ans
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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