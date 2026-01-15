Pédantix 1343 : Indices et solution, quel est le mot du 15 janvier 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 15 janvier 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 15 janvier 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 15 janvier 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 15 janvier 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une transgression absolue qui détruit l'innocence avant même qu'elle ait pu se défendre.
Indice 2Je me cache dans l'ombre de la confiance, là où la vulnérabilité devient une proie.
Indice 3Mon existence fracture les consciences et provoque un rejet unanime dans toutes les sociétés humaines.
Indice 4Je suis un crime lourdement condamné, car mes conséquences marquent durablement les victimes.
Indice 5Je concerne des actes sexuels imposés à des personnes qui ne sont pas en âge de consentir.
Indice 6Je fais l'objet de poursuites pénales sévères et d'une surveillance judiciaire renforcée.
Indice 7Je désigne une attirance sexuelle dirigée vers des enfants.
Indice 8Je suis une infraction pénale correspondant à des actes ou des comportements sexuels impliquant des mineurs, interdits et punis par la loi.
Solution du 15 janvier 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 15 janvier 2026Pédophilie
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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