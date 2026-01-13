Pédantix 1341 : Indices et solution, quel est le mot du 13 janvier 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 13 janvier 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 13 janvier 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 13 janvier 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 13 janvier 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la force discrète qui fait croire à l'eau qu'elle possède une peau.
Indice 2Sans moi, l'insecte sombre et la goutte s'effondre, car je retiens ce qui devrait céder.
Indice 3Je nais de l'attraction silencieuse entre des voisines inséparables à la surface.
Indice 4Je rends la surface d'un liquide plus résistante que son propre cœur.
Indice 5Grâce à moi, certaines gouttes restent rondes et ne s'étalent pas immédiatement.
Indice 6On m'observe facilement avec de l'eau, du savon et une aiguille qui flotte.
Indice 7Je suis une propriété des liquides liée aux forces entre leurs molécules.
Indice 8Je désigne la force exercée à la surface d'un liquide qui tend à minimiser sa surface sous l'effet des interactions moléculaires.
Solution du 13 janvier 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 13 janvier 2026Tension superficielle
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
commentaire (0)