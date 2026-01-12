Pédantix 1340 : Indices et solution, quel est le mot du 12 janvier 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 12 janvier 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 12 janvier 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 12 janvier 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 12 janvier 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un récit qui refuse de s'éteindre, se prolongeant de génération en génération.
Indice 2Mon histoire n'est jamais seule, car chaque chapitre appelle le suivant.
Indice 3Je tisse un long fil narratif où les destins se répondent à travers le temps.
Indice 4Je peux être littéraire, cinématographique ou télévisuelle, mais toujours racontée en plusieurs parties.
Indice 5Mes personnages évoluent au fil des œuvres, vieillissent, changent et affrontent de nouveaux conflits.
Indice 6On me reconnaît souvent à mes suites, mes épisodes ou mes tomes successifs.
Indice 7Je suis une longue série d'histoires liées entre elles par un même univers ou une même famille.
Indice 8Je désigne une œuvre ou un ensemble d'œuvres racontant une histoire étendue sur une longue durée et plusieurs volets.
Solution du 12 janvier 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 12 janvier 2026Saga
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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