Pédantix 1338 : Indices et solution, quel est le mot du 10 janvier 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 10 janvier 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 10 janvier 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 10 janvier 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 10 janvier 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le choc inattendu où l'Orient renversa les certitudes d'un géant venu du froid.
Indice 2Sur mer comme sur terre, j'ai brisé l'illusion de l'invincibilité d'un empire ancien.
Indice 3Mon écho a traversé le monde en annonçant que l'équilibre des puissances venait de basculer.
Indice 4Je me suis déroulée loin de l'Europe, mais mes conséquences ont ébranlé ses certitudes politiques et militaires.
Indice 5J'ai opposé une puissance asiatique montante à un empire européen en quête d'expansion en Extrême-Orient.
Indice 6Mes batailles célèbres eurent lieu à Port-Arthur et en mer du Japon.
Indice 7Je suis le conflit du début du XXᵉ siècle opposant le Japon à la Russie.
Indice 8Je suis une guerre menée entre 1904 et 1905 entre la Russie et le Japon pour le contrôle de territoires en Asie orientale.
Solution du 10 janvier 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 10 janvier 2026Guerre russo-japonaise
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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