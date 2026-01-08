Pédantix 1336 : Indices et solution, quel est le mot du 8 janvier 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 8 janvier 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 8 janvier 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 8 janvier 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 8 janvier 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis une nuit de cent jours où l'humanité s'est effondrée sous le poids de la haine.
Indice 2Dans un pays aux mille collines, j'ai transformé voisins, mots et silences en armes mortelles.
Indice 3Je suis un crime planifié où l'identité devint une condamnation à mort.
Indice 4Je me suis déroulé en 1994 sous le regard impuissant ou absent de la communauté internationale.
Indice 5J'ai opposé Hutu et Tutsi dans une violence extrême nourrie par des années de propagande.
Indice 6En quelques mois, près d'un million de personnes furent massacrées principalement à la machette.
Indice 7Je suis l'un des génocides les plus rapides et les plus documentés du XXᵉ siècle.
Indice 8Je désigne l'extermination systématique et organisée de la population tutsie au Rwanda en 1994 par le pouvoir en place et ses milices.
Solution du 8 janvier 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 8 janvier 2026Génocide des Tutsi du Rwanda
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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