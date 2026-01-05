Pédantix 1333 : Indices et solution, quel est le mot du 5 janvier 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 5 janvier 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 5 janvier 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 5 janvier 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 5 janvier 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la décision ultime où la justice prétend clore définitivement un destin.
Indice 2Là où je passe, aucun retour n'est possible, car même le pardon arrive trop tard.
Indice 3Je fais taire à jamais celui que la loi a jugé indigne de continuer sa route.
Indice 4Appliquée au nom de l'ordre, je divise profondément les consciences et les nations.
Indice 5Je suis encore pratiquée dans certains pays, tandis que d'autres m'ont abolie au nom des droits humains.
Indice 6Injection, pendaison ou autre méthode, je mets fin à la vie d'un condamné.
Indice 7Je suis la sanction pénale la plus irréversible qui soit.
Indice 8Je désigne une condamnation judiciaire consistant à priver volontairement un individu de la vie en punition d'un crime grave.
Solution du 5 janvier 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 5 janvier 2026Peine de mort
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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