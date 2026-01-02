Pédantix 1330 : Indices et solution, quel est le mot du 2 janvier 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 2 janvier 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 2 janvier 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 2 janvier 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 2 janvier 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un territoire où la raison abdique et où l'inconscient prend le pouvoir sans demander la permission.
Indice 2Je fais naître des images impossibles qui semblent pourtant plus vraies que la réalité elle-même.
Indice 3Dans mon royaume, le rêve, le hasard et le désir se mêlent pour créer un langage nouveau.
Indice 4Je rejette les règles classiques de la logique pour libérer l'esprit de toute contrainte rationnelle.
Indice 5Poètes et peintres m'ont utilisé pour explorer l'inconscient, souvent influencés par les idées de Freud.
Indice 6Salvador Dalí, René Magritte ou André Breton sont parmi mes figures les plus célèbres.
Indice 7Je suis un mouvement artistique et littéraire né au XXᵉ siècle, célèbre pour ses images étranges et oniriques.
Indice 8Je désigne un courant artistique et intellectuel qui cherche à exprimer le fonctionnement réel de la pensée, libérée du contrôle de la raison et des conventions sociales.
Solution du 2 janvier 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 2 janvier 2026Surréalisme
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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