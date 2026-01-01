Pédantix 1329 : Indices et solution, quel est le mot du 1er janvier 2026 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 1er janvier 2026 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 1er janvier 2026
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 1er janvier 2026
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 1er janvier 2026
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la colère ancienne qui mêla rites, poings levés et croyances face aux armes venues d'ailleurs.
Indice 2Né dans l'ombre des temples et des sociétés secrètes, je prétendais rendre invulnérable à l'acier étranger.
Indice 3J'ai embrasé un empire affaibli lorsque le monde extérieur força trop violemment ses portes.
Indice 4Mon nom occidental ne fut jamais le mien, mais il traduisit la peur de ceux qui me regardaient de loin.
Indice 5Missionnaires, ambassades et concessions étrangères furent mes cibles privilégiées.
Indice 6Je provoquai une intervention militaire de plusieurs puissances européennes, asiatiques et américaines.
Indice 7Je me déroulai en Chine au tournant du XXᵉ siècle, sous la dynastie Qing.
Indice 8Je suis un soulèvement nationaliste chinois opposé à l'influence étrangère et aux missions chrétiennes, réprimé par une coalition internationale entre 1899 et 1901.
Solution du 1er janvier 2026
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 1er janvier 2026Révolte des Boxers
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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