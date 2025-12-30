Pédantix 1327 : Indices et solution, quel est le mot du 30 décembre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 30 décembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 30 décembre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 30 décembre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 30 décembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Gravé dans la pierre bien avant que le papier n'existe, je fais parler la loi à travers le silence des siècles.
Indice 2Je suis né sous un soleil antique, là où les dieux observaient les hommes rendre justice.
Indice 3Mon écriture sévère n'efface rien et punit selon un équilibre aussi strict que tranchant.
Indice 4Je règle la vie quotidienne, des dettes aux châtiments, en imposant un ordre clair et sans appel.
Indice 5Mon principe le plus célèbre repose sur une équivalence directe entre faute et sanction.
Indice 6Je suis l'un des plus anciens ensembles de lois écrites connus de l'humanité.
Indice 7Je porte le nom d'un roi de Babylone qui voulait unifier son royaume par la justice.
Indice 8Je suis un recueil de lois gravées au XVIIIᵉ siècle avant notre ère en Mésopotamie, destiné à organiser la société et rendre la justice.
Solution du 30 décembre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 30 décembre 2025Code de Hammurabi
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
commentaire (1)
Bonjour,
Bravo pour ce jeu Pedantix, simple et ludique. Ce qui gâche le plaisir est que le titre à rechercher est trop souvent impossible à connaitre, donc à fortiori à trouver, sauf peut-être par une poignée d'érudits. Dommage...
Cordialement,
Eric