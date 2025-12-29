Pédantix 1326 : Indices et solution, quel est le mot du 29 décembre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 29 décembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 29 décembre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 29 décembre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 29 décembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je porte sur mon dos une toile vivante où la nature a laissé des traces de feu et d'eau.
Indice 2À mi-chemin entre la pierre immobile et le pinceau du temps, j'avance lentement sous des couleurs trompeuses.
Indice 3Silencieuse habitante des eaux calmes, je me distingue non par ma vitesse, mais par mon apparence éclatante.
Indice 4Mon corps sombre est rehaussé de lignes vives, comme si quelqu'un m'avait décorée pour être reconnue.
Indice 5Je vis surtout dans les étangs et les rivières d'Amérique du Nord, où je me chauffe souvent au soleil.
Indice 6Ma carapace présente des motifs colorés, souvent rouges ou jaunes, très visibles sur mes membres et mon cou.
Indice 7Je suis une petite tortue d'eau douce connue pour ses couleurs distinctives.
Indice 8Je suis une espèce de tortue aquatique nord-américaine reconnaissable à sa carapace et à sa peau ornées de marques colorées.
Solution du 29 décembre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 29 décembre 2025Tortue peinte
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
commentaire (0)