Pédantix 1325 : Indices et solution, quel est le mot du 28 décembre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 28 décembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 28 décembre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 28 décembre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 28 décembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un ruban de terre étiré entre le feu des entrailles du monde et la fureur de l'océan.
Indice 2Ma forme défie les cartes, car je suis plus long que large, coincé entre un mur de pierre et l'infini.
Indice 3Chez moi, le désert le plus sec du monde côtoie des glaciers éternels.
Indice 4Mon histoire porte la trace d'un général devenu dirigeant après un coup d'état retentissant.
Indice 5Les Andes me servent d'épine dorsale et marquent ma frontière orientale.
Indice 6Ma capitale est Santiago et ma langue officielle est l'espagnol.
Indice 7Je suis un pays d'Amérique du Sud bordé par l'océan Pacifique.
Indice 8Je suis un État sud-américain très allongé du nord au sud, situé entre la cordillère des Andes et l'océan Pacifique.
Solution du 28 décembre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 28 décembre 2025Chili
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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