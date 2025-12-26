Pédantix 1323 : Indices et solution, quel est le mot du 26 décembre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 26 décembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 26 décembre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 26 décembre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 26 décembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le choc répété entre la mer et la terre, là où l'ambition traversa la Méditerranée en armes.
Indice 2Trois fois, j'ai opposé la ruse marchande à la discipline conquérante, jusqu'à ce que l'une efface l'autre.
Indice 3Mon nom vient d'un peuple que Rome ne pardonna jamais d'avoir voulu la défier.
Indice 4Je vis naître des batailles navales géantes et des stratégies qui changèrent à jamais l'art de la guerre.
Indice 5Un général franchissant les Alpes avec des éléphants est l'un de mes symboles les plus célèbres.
Indice 6J'oppose Rome à Carthage dans une longue lutte pour le contrôle de la Méditerranée occidentale.
Indice 7À mon terme, Carthage est détruite et Rome devient la puissance dominante du bassin méditerranéen.
Indice 8Je désigne une série de trois conflits militaires opposant Rome et Carthage entre le IIIᵉ et le IIᵉ siècle avant J.-C.
Solution du 26 décembre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 26 décembre 2025Guerres puniques
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
commentaire (1)
Guerre punique