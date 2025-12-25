Pédantix 1322 : Indices et solution, quel est le mot du 25 décembre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 25 décembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 25 décembre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 25 décembre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 25 décembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un géant paisible dont la puissance se mesure à la taille, non à la peur.
Indice 2Mon nom unit deux colosses des mers, bien que je n'appartienne vraiment qu'à l'un d'eux.
Indice 3Je traverse les océans comme une île vivante, indifférent aux proies qu'on imagine redoutables.
Indice 4Malgré mon apparence impressionnante, je me nourris de ce que l'œil distingue à peine.
Indice 5Je filtre l'eau pour me nourrir, préférant le plancton aux grandes chasses sanglantes.
Indice 6Je suis le plus grand poisson vivant actuellement sur Terre.
Indice 7On peut parfois nager à mes côtés sans danger tant mon comportement est calme.
Indice 8Je suis un immense poisson marin, inoffensif pour l'homme, qui se nourrit principalement de plancton en filtrant l'eau.
Solution du 25 décembre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 25 décembre 2025Requin-baleine
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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