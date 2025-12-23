Pédantix 1320 : Indices et solution, quel est le mot du 23 décembre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 23 décembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 23 décembre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 23 décembre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 23 décembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis né des entrailles silencieuses de la terre, invisible héritier d'une longue chaîne de transformations.
Indice 2Sans couleur ni odeur, je m'infiltre là où l'homme croit être en sécurité.
Indice 3On ne me voit jamais agir, mais ma présence prolongée peut sceller un destin.
Indice 4Je surgis naturellement des sols et des roches, surtout lorsque les murs retiennent ce qui devrait s'échapper.
Indice 5Je suis un hôte indésirable des caves et des maisons mal ventilées.
Indice 6Les scientifiques me classent parmi les gaz radioactifs dangereux pour la santé.
Indice 7Je suis surveillé dans les habitations car je peux augmenter le risque de cancer du poumon.
Indice 8Je suis un gaz naturel radioactif issu de la désintégration de l'uranium présent dans le sol et certaines roches.
Solution du 23 décembre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 23 décembre 2025Radon
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
commentaire (0)