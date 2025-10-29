Pédantix 1265 : Indices et solution, quel est le mot du 29 octobre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 29 octobre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 29 octobre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 29 octobre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 29 octobre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la moisson née de la science, plus bruyante que les faucilles mais moins sanglante que les révoltes.
Indice 2J'ai fait pousser l'abondance là où la faim régnait, sans qu'aucun trône ne soit renversé.
Indice 3Je suis une guerre sans soldats, menée dans les champs et gagnée par les graines.
Indice 4Mon armée fut faite d'engrais, de pesticides et de semences améliorées.
Indice 5Je suis née au XXᵉ siècle, quand la science s'invita dans les sillons du monde.
Indice 6J'ai transformé l'agriculture de nombreux pays, multipliant les rendements et les récoltes.
Indice 7On m'associe à Norman Borlaug, savant qui fit reculer la famine à coups de blé et d'irrigation.
Indice 8Je désigne l'ensemble des transformations agricoles du XXᵉ siècle reposant sur la modernisation des cultures, l'usage d'engrais, de variétés hybrides et de nouvelles techniques de production.
Solution du 29 octobre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 29 octobre 2025Révolution verte
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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