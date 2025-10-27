Pédantix 1263 : Indices et solution, quel est le mot du 27 octobre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 27 octobre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 27 octobre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 27 octobre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 27 octobre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je pousse dans l'ombre des forêts, sur le bois mort que la vie n'a pas tout à fait quitté.
Indice 2Je suis le fruit silencieux d'un tronc endormi, messager du renouveau dans la décomposition.
Indice 3Les anciens m'ont vu comme un élixir de longue vie, né sans fleur ni feuille.
Indice 4Originaire d'Extrême-Orient, je suis cultivé depuis des siècles sur les arbres duveteux de la mousson.
Indice 5On me reconnaît à mon chapeau brun velouté et à ma saveur boisée qui parfume les bouillons.
Indice 6On me trouve souvent séché dans les cuisines japonaises et chinoises, prêt à reprendre vie dans l'eau chaude.
Indice 7On m'appelle aussi « champignon parfumé », symbole de santé et de longévité en Asie.
Indice 8Je suis un champignon comestible originaire d'Asie, connu sous le nom de shiitake, largement utilisé en cuisine et en médecine traditionnelle.
Solution du 27 octobre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 27 octobre 2025Lentinula edodes
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
commentaire (1)
J'adore ce jeux je le fait tout les jours