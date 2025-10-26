Pédantix 1262 : Indices et solution, quel est le mot du 26 octobre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 26 octobre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 26 octobre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 26 octobre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 26 octobre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis le dialogue muet de deux âmes qui se frôlent sans se parler.
Indice 2Je fais du silence un orchestre et de la tension une caresse.
Indice 3Né de la mélancolie des ports, je mêle la passion à la retenue dans un même souffle.
Indice 4Chaque pas que j'inspire est à la fois un duel et une étreinte.
Indice 5On me danse à deux, le regard ancré, le corps suspendu à la musique.
Indice 6Ma naissance remonte aux faubourgs de Buenos Aires et de Montevideo.
Indice 7Je suis une danse de couple sensuelle, rythmée et élégante venue d'Amérique du Sud.
Indice 8Je suis une danse née en Argentine et en Uruguay, caractérisée par des pas glissés, un tempo lent et une forte intensité émotionnelle.
Solution du 26 octobre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 26 octobre 2025Tango (danse)
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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