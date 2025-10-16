Pédantix 1252 : Indices et solution, quel est le mot du 16 octobre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 16 octobre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 16 octobre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 16 octobre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 16 octobre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je règne sur les hasards comptés, quand le destin ne connaît que deux chemins possibles.
Indice 2Mon royaume se divise entre succès et échec, et chaque issue pèse d'une même chance ou d'une autre.
Indice 3Je suis la musique du hasard répétée n fois, où chaque note peut être victoire ou défaite.
Indice 4J'additionne les probabilités d'obtenir k réussites dans une série d'épreuves identiques et indépendantes.
Indice 5Mes calculs se lisent dans une formule où s'invitent les combinaisons et les puissances de p et de q.
Indice 6Je modélise le nombre de succès dans une succession d'expériences aléatoires à deux issues.
Indice 7Je suis souvent citée quand on parle de pile ou face, ou de réussite dans un tirage répétitif.
Indice 8Je suis une loi de probabilité qui décrit le nombre de succès obtenus lors d'une série d'expériences indépendantes comportant chacune deux issues possibles.
Solution du 16 octobre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 16 octobre 2025Loi binomiale
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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