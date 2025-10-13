Pédantix 1249 : Indices et solution, quel est le mot du 13 octobre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 13 octobre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 13 octobre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 13 octobre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 13 octobre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis l'équilibre secret que la nature murmure aux formes parfaites.
Indice 2Invisible aux yeux distraits, je régis la beauté des coquillages comme celle des temples.
Indice 3On me cherche dans le tourbillon des galaxies comme dans le dessin d'une feuille.
Indice 4Je suis la proportion qui apaise l'œil et satisfait l'esprit des bâtisseurs et des artistes.
Indice 5Les anciens me nommaient « divine proportion », tant mon harmonie semblait venue d'en haut.
Indice 6Mon symbole est la lettre grecque φ, et ma valeur tourne autour de 1,618.
Indice 7Je relie les mathématiques, l'art et la nature dans un rapport unique et fascinant.
Indice 8Je suis une proportion mathématique considérée comme idéale, où le rapport entre deux grandeurs est tel que la plus grande est au tout ce que la plus petite est à la plus grande.
Solution du 13 octobre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 13 octobre 2025Nombre d'or
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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