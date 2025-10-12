Pédantix 1248 : Indices et solution, quel est le mot du 12 octobre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 12 octobre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 12 octobre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 12 octobre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 12 octobre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis un ballet de géants où la gravité perd parfois son autorité.
Indice 2Mon rythme est celui d'un cœur qui bondit au même tempo que la balle.
Indice 3Je transforme un simple cercle suspendu en promesse de gloire ou de défaite.
Indice 4On m'entend avant de me voir, dans le martèlement régulier du cuir sur le sol.
Indice 5J'unis précision et vitesse, où chaque geste peut faire basculer le score.
Indice 6Je me joue à cinq contre cinq sur un parquet brillant, sous le regard du chrono.
Indice 7Le ballon rebondit, on dribble, on tire et on vise un panier.
Indice 8Je suis un sport collectif où deux équipes cherchent à marquer des points en lançant un ballon dans un panier placé en hauteur.
Solution du 12 octobre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 12 octobre 2025Basket-ball
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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