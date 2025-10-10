Pédantix 1246 : Indices et solution, quel est le mot du 10 octobre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 10 octobre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 10 octobre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 10 octobre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 10 octobre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1J'ai tutoyé le ciel là où même les aigles ne s'aventurent plus.
Indice 2Mon pas a marqué un lieu que nul homme n'avait foulé avant moi.
Indice 3Je suis monté plus haut que les nuages, et pourtant, je suis resté d'une humilité de pierre.
Indice 4Avec mon compagnon venu du Népal, j'ai gravé nos noms dans le vent glacé.
Indice 5Mon exploit a été salué sur toute la Terre, bien que je n'aie rien conquis sinon une montagne.
Indice 6Le monde entier me connaît pour avoir atteint un sommet que beaucoup croyaient impossible.
Indice 7Je suis le premier homme à avoir gravi le mont Everest, aux côtés de Tenzing Norgay.
Indice 8Je suis un alpiniste néo-zélandais, célèbre pour avoir atteint le sommet de l'Everest en 1953 avec Tenzing Norgay.
Solution du 10 octobre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 10 octobre 2025Edmund Hillary
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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