Pédantix 1245 : Indices et solution, quel est le mot du 9 octobre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 9 octobre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 9 octobre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 9 octobre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 9 octobre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis la morsure invisible qui jaunit l'air et blanchit la mémoire de l'eau.
Indice 2On croit flairer mon odeur près des bassins, mais ce sont mes enfants capricieux qui empestent les étés.
Indice 3Né du sel qu'on écorche par l'électricité, je m'échappe en nuée que le vent n'oublie pas.
Indice 4Dans la fratrie des halogènes, je joue l'oxydant jaloux, prompt à dérober des électrons.
Indice 5Gaz jaune-verdâtre, âcre et plus lourd que l'air, je pique les yeux et serre la poitrine.
Indice 6Plongé dans l'eau, je défais microbes et virus sans états d'âme, à condition d'être bien gardé.
Indice 7On me côtoie dans l'eau de Javel et, à l'état d'ion, dans le sel marin, tandis que ma marque est un C suivi d'un petit L.
Indice 8Je suis un élément chimique halogène, de symbole Cl et numéro atomique 17, utilisé notamment comme désinfectant et agent de blanchiment.
Solution du 9 octobre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 9 octobre 2025Chlore
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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