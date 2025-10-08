Pédantix 1244 : Indices et solution, quel est le mot du 8 octobre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 8 octobre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 8 octobre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 8 octobre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 8 octobre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je dors dans l'ombre des forêts et me glisse sous la peau de ceux qui s'y aventurent trop confiants.
Indice 2Mon messager est minuscule, presque invisible, mais ses morsures peuvent marquer une vie entière.
Indice 3Je commence souvent par une trace circulaire, comme la signature d'un ennemi qu'on ne voit pas.
Indice 4Je suis transmise par une créature du sous-bois, discrète et silencieuse, mais redoutée des randonneurs.
Indice 5Mes symptômes changent de visage : fatigue, douleurs, confusion, parfois des mois après mon passage.
Indice 6Antibiotiques et patience sont mes plus grands adversaires, mais je résiste parfois longtemps.
Indice 7Je suis causée par une bactérie transmise par les tiques vivant dans les herbes et les forêts.
Indice 8Je suis une infection bactérienne transmise par la piqûre de tique, provoquant des troubles cutanés, neurologiques ou articulaires si elle n'est pas traitée.
Solution du 8 octobre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 8 octobre 2025Maladie de Lyme
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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