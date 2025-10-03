Pédantix 1239 : Indices et solution, quel est le mot du 3 octobre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 3 octobre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 3 octobre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 3 octobre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 3 octobre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je suis celui qui fit briller la Renaissance française sous une couronne capétienne.
Indice 2Sous mon règne, les pinceaux italiens franchirent les Alpes pour orner mes châteaux.
Indice 3J'ouvris mes portes à Léonard de Vinci, qui finit sa vie en ma terre.
Indice 4Ma défaite à Pavie fut lourde, et mon adversaire m'emmena captif en Espagne.
Indice 5Je fis bâtir Chambord et agrandis Fontainebleau, symboles de ma grandeur royale.
Indice 6Je fus le grand rival de Charles Quint dans la lutte pour dominer l'Europe.
Indice 7Je suis le roi qui inaugura le règne des Valois-Angoulême.
Indice 8Je suis le roi de France, né en 1494 et mort en 1547, qui régna de 1515 à 1547 et marqua l'Histoire par la Renaissance et ses guerres d'Italie.
Solution du 3 octobre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 3 octobre 2025François Ier (roi de France)
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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