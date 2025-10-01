Pédantix 1237 : Indices et solution, quel est le mot du 1er octobre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 1er octobre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 1er octobre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 1er octobre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 1er octobre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Là où les rois du cuir s'affrontent depuis plus d'un siècle, je suis le théâtre d'une lutte sans fin.
Indice 2Mon histoire commence au XIXᵉ siècle, et j'ai grandi jusqu'à devenir un modèle suivi dans le monde entier.
Indice 3Mes héros portent des maillots rouges, bleus ou blancs, mais tous connaissent la même ferveur populaire.
Indice 4Je suis le royaume des derbies électriques, de Manchester à Londres, où les rivalités font trembler les stades.
Indice 5Mes trophées d'or ont souvent brillé entre les mains de clubs comme Liverpool, Arsenal ou Chelsea.
Indice 6Depuis 1992, on me connaît sous le nom de Premier League, vitrine moderne du football britannique.
Indice 7Je regroupe chaque année les meilleurs clubs d'Angleterre dans une compétition nationale.
Indice 8Je suis la compétition de football qui oppose les clubs professionnels anglais pour le titre national.
Solution du 1er octobre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 1er octobre 2025Championnat d'Angleterre de football
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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