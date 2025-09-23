Pédantix 1229 : Indices et solution, quel est le mot du 23 septembre 2025 ?

Retrouvez la solution Pédantix du 23 septembre 2025 afin de deviner plus facilement le mot du jour.
Solution Pédantix du Mot du Jour du 23 septembre 2025
Tous les jours, à midi, le site pédantix
vous propose de trouver la « page Wikipédia », laquelle est tout simplement l'une des pages disponibles sur l'encyclopédie en ligne, ce qui laisse une multitude de possibilités.
Si vous n'avez aucune envie de chercher la page pédantix du jour ou que vous êtes à court d'idées, vous retrouverez, ci-dessous, des indices et la solution Pédantix du 23 septembre 2025
.
Indices solution Pédantix du Mot du Jour du 23 septembre 2025
Avant de vous donner la solution, nous vous proposons une série d'indices, pour que vous puissiez trouver par vous-même.
Indice 1Je dors au pied d'un colosse assoupi dont le souffle a sculpté ma mémoire.
Indice 2Sous mes rues palpite une cathédrale d'ombre, plus vaste que bien des palais de lumière.
Indice 3Mon horizon est un théâtre où la mer joue l'éternel premier rôle.
Indice 4Je parle une langue qui chante, entre ruelles suspendues, cornes porte-bonheur et linge aux balcons.
Indice 5On m'a peinte en baroque et en azur, de Spaccanapoli à mes belvédères sur la baie.
Indice 6Mes fourneaux ont offert au monde une reine de pâte, née entre Sanità et Forcella.
Indice 7Je vois Capri, Sorrente et Pompéi comme des voisines de promenade sous un volcan célèbre.
Indice 8Je suis une grande ville portuaire du sud de l'Italie, chef-lieu de Campanie, célèbre pour sa baie, sa proximité du Vésuve et l'invention de la pizza.
Solution du 23 septembre 2025
Voir la solution Pédantix du Mot du Jour du 23 septembre 2025Naples
Pédantix, qu'est-ce que c'est ?
Le jeu Pédantix
vous demande de trouver une page Wikipédia française. Pour cela, vous allez devoir taper des mots de la langue française, que ce soit des noms communs, des adjectifs, des adverbes, des déterminants, bref, tout ce qui est susceptible de se retrouver sur une telle page. Au fur et à mesure, des mots s'afficheront et plus ces derniers sont clairs, plus vous êtes proche du mot précis. Si vous avez bon, celui-ci se révélera. Le créateur du jeu explique que le calcul de proximité est similaire à celui utilisé par cémantix
.
Après quelques bons mots trouvés, vous allez, peut-être, pouvoir former des bouts de phrase, ce qui vous aidera pour la suite. N'hésitez pas à tenter divers domaines pour trouver le sujet, ce qui vous permettra, probablement, d'avancer vers la solution. Sauf cas exceptionnel, vous allez avoir besoin de dizaines d'essais pour venir à bout du Pédantix du jour
. C'est pourquoi nous vous proposons des indices et la solution ci-dessus, si jamais vous ne souhaitez plus perdre de temps à chercher.
Concernant le code couleur, voici ce que veulent dire les trois carrés, vert, orange et rouge, que vous aurez l'occasion de voir :
- 🟩 → Le mot est bon
- 🟧 → Le mot est proche, que ce soit dans le sens ou l'orthographe. Il est souvent assimilé au mot que vous cherchez
- 🟥 → Le mot ne figure pas dans le texte
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